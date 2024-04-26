Лауреат «Золотой пальмовой ветви» Лоран Канте умер в 63 года
26 апреля 202423:27
Французский кинорежиссер Лоран Канте умер на 64-м году жизни, пишет издание Le Monde.
Мэтр французского кинематографа умер 25 апреля после болезни. Какой именно газета не уточнила.
В последнее время Канте работал над фильмом «Ученик». Премьера картины планировалась на 2025 год.
Канте родился 11 апреля 1961 года. Широкую известность ему принес фильм «Класс». Картина завоевала «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
Ранее в возрасте 65 лет умер российский режиссер Александр Пономарев, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Ставрополье загорелся рынок на площади тысяча квадратных метров
- Лауреат «Золотой пальмовой ветви» Лоран Канте умер в 63 года
- Устроивших массовую драку на Кубани граждан Узбекистана выдворят из РФ
- На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,6
- Байден признался, что думал об уходе из жизни после гибели жены и дочери
- В суд поступила апелляционная жалоба на арест замминистра обороны Иванова
- Под Белгородом шесть населенных пунктов остались без света после обстрела ВСУ
- В Самаре пожарная машина увязла в грязи и не доехала на вызов
- СМИ: Железные вилки и ножи пропали из кафе и бизнес-залов в аэропортах России
- В России впервые промаркировали пиво для собак
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru