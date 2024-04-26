Лауреат «Золотой пальмовой ветви» Лоран Канте умер в 63 года

Французский кинорежиссер Лоран Канте умер на 64-м году жизни, пишет издание Le Monde.

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Мэтр французского кинематографа умер 25 апреля после болезни. Какой именно газета не уточнила.

В последнее время Канте работал над фильмом «Ученик». Премьера картины планировалась на 2025 год.

Канте родился 11 апреля 1961 года. Широкую известность ему принес фильм «Класс». Картина завоевала «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Ранее в возрасте 65 лет умер российский режиссер Александр Пономарев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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