Глава Украины Владимир Зеленский продолжит искать виновных в провале в энергетике страны, сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, это попытка снять с себя ответственность за то, что украинская энергетика не защищена. Парламентарий считает, что энергетика Украины до сих пор не готова к зиме, что подтверждают постоянные отключения электричества с блэкаутами в Киеве и других городах.

«Защита энергетики у нас провалена — это факт», — отметил Гончаренко.

Ранее ВС РФ поразили снабжающие предприятия ВПК Украины объекты энергетики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

