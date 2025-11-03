В Киеве возмутились попыткой Зеленского снять с себя вину за провал в энергетике Украины

По его словам, это попытка снять с себя ответственность за то, что украинская энергетика не защищена. Парламентарий считает, что энергетика Украины до сих пор не готова к зиме, что подтверждают постоянные отключения электричества с блэкаутами в Киеве и других городах.

«Защита энергетики у нас провалена — это факт», — отметил Гончаренко.

Ранее ВС РФ поразили снабжающие предприятия ВПК Украины объекты энергетики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

