В Киеве возмутились попыткой Зеленского снять с себя вину за провал в энергетике Украины
Глава Украины Владимир Зеленский продолжит искать виновных в провале в энергетике страны, сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
По его словам, это попытка снять с себя ответственность за то, что украинская энергетика не защищена. Парламентарий считает, что энергетика Украины до сих пор не готова к зиме, что подтверждают постоянные отключения электричества с блэкаутами в Киеве и других городах.
«Защита энергетики у нас провалена — это факт», — отметил Гончаренко.
Ранее ВС РФ поразили снабжающие предприятия ВПК Украины объекты энергетики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Массовая драка с ножами и топорами между мигрантами произошла в Москве
- В Киеве возмутились попыткой Зеленского снять с себя вину за провал в энергетике Украины
- Курьерам-мигрантам заблокировали приложения в Петербурге
- СМИ: WhatsApp вслед за Telegram добавил вход по почте для россиян
- «Краснодар» победил «Спартак» и возглавили таблицу РПЛ
- Водителям электромобилей и гибридов теперь придется заполнять анкету перед Крымским мостом
- Минобороны: ПВО за 5 часов сбило 22 украинских БПЛА над тремя регионами РФ
- На автобус с футболистами «Спартака» напали перед матчем с «Краснодаром»
- 30 человек пострадали при опрокидывании автобуса со студентами в Армении
- «Балтика» обыграла «Ахмат» в 14-м туре РПЛ и поднялась на четвертое место
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru