ВС РФ поразили снабжающие предприятия ВПК Украины объекты энергетики

Отмечается, что в том числе под удар попали цеха сборки, места хранения и запуска дальнобойных БПЛА, склады горючего и пункты временной дислокации украинских военных в 152 районах.

В военном ведомстве указали, что для нанесения удара были использованы авиация и БПЛА, подразделения ракетных войск и артиллерии.

Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ «Искандером» ударили по месту запуска дронов ВСУ под Харьковом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».