ВС РФ поразили снабжающие предприятия ВПК Украины объекты энергетики

Российские войска поразили снабжающие предприятия ВПК Украины объекты энергетики. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает RT.

ВС РФ уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Отмечается, что в том числе под удар попали цеха сборки, места хранения и запуска дальнобойных БПЛА, склады горючего и пункты временной дислокации украинских военных в 152 районах.

В военном ведомстве указали, что для нанесения удара были использованы авиация и БПЛА, подразделения ракетных войск и артиллерии.

Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ «Искандером» ударили по месту запуска дронов ВСУ под Харьковом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры