СМИ: США готовят военный плацдарм вблизи Венесуэлы

Это говорит о подготовке военного плацдарма у берегов Венесуэлы. Объект предполагает подготовку к длительным военным операциям, которые могли бы помочь поддержать возможные действия внутри Венесуэлы. Строительные работы начались в середине сентября с замены покрытия рулежных дорожек, что свидетельствует о подготовке к активным полетам военной авиации. Также ведется усиление инфраструктуры в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Виргинских островах в 800 км от Венесуэлы.

Такие действия американских властей могут напугать режим президента Николаса Мадуро и генералов вокруг него. Наращивание военного присутствия в регионе стало крупнейшим с 1994 года, когда США провели операцию «Поддержать демократию» на Гаити.

У Москвы уже давно налажены контакты с Венесуэлой на всех уровнях, но чем меньше о них будут говорить публично, тем эффективнее окажется взаимодействие, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН.

