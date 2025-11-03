СМИ: США готовят военный плацдарм вблизи Венесуэлы
Военные США приступили к модернизации военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико, которая была закрыта более 20 лет назад, сообщает Reuters.
Это говорит о подготовке военного плацдарма у берегов Венесуэлы. Объект предполагает подготовку к длительным военным операциям, которые могли бы помочь поддержать возможные действия внутри Венесуэлы. Строительные работы начались в середине сентября с замены покрытия рулежных дорожек, что свидетельствует о подготовке к активным полетам военной авиации. Также ведется усиление инфраструктуры в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Виргинских островах в 800 км от Венесуэлы.
Такие действия американских властей могут напугать режим президента Николаса Мадуро и генералов вокруг него. Наращивание военного присутствия в регионе стало крупнейшим с 1994 года, когда США провели операцию «Поддержать демократию» на Гаити.
У Москвы уже давно налажены контакты с Венесуэлой на всех уровнях, но чем меньше о них будут говорить публично, тем эффективнее окажется взаимодействие, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США готовят военный плацдарм вблизи Венесуэлы
- СМИ: Командиры ВСУ перепродают автомобили, купленные для нужд армии
- СМИ: Массовая драка с ножами и топорами между мигрантами произошла в Москве
- В Киеве возмутились попыткой Зеленского снять с себя вину за провал в энергетике Украины
- Курьерам-мигрантам заблокировали приложения в Петербурге
- СМИ: WhatsApp вслед за Telegram добавил вход по почте для россиян
- «Краснодар» победил «Спартак» и возглавили таблицу РПЛ
- Водителям электромобилей и гибридов теперь придется заполнять анкету перед Крымским мостом
- Минобороны: ПВО за 5 часов сбило 22 украинских БПЛА над тремя регионами РФ
- На автобус с футболистами «Спартака» напали перед матчем с «Краснодаром»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru