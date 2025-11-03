Трамп: США не намерены поставлять Киеву Tomahawk

США на самом деле не рассматривают возможность поставок Киеву ракет дальнего радиуса действия Tomahawk.

Вэнс заявил, что решение по поставкам Tomahawk Киеву пока не принято

Об этом заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп. «Нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

Трамп отметил, что не существует такого этапа в процессе урегулирования украинского конфликта, который станет для него «последней каплей» и заставит разочароваться.

Ранее Пентагон дал Белому дому согласие на возможную передачу Украине ракет Tomahawk, посчитав, что это не ослабит американские арсеналы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

