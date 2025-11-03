Трамп: США не намерены поставлять Киеву Tomahawk
США на самом деле не рассматривают возможность поставок Киеву ракет дальнего радиуса действия Tomahawk.
Об этом заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп. «Нет», — ответил он на соответствующий вопрос.
Трамп отметил, что не существует такого этапа в процессе урегулирования украинского конфликта, который станет для него «последней каплей» и заставит разочароваться.
Ранее Пентагон дал Белому дому согласие на возможную передачу Украине ракет Tomahawk, посчитав, что это не ослабит американские арсеналы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
