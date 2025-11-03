Мощный взрыв в Харькове после удара ВС РФ попал на видео

Жители Харькова записали видео мощного взрыва, который прогремел в ночь на 3 ноября.

СМИ: В Одессе произошел новый мощный взрыв

Запись публикует Telegram-канал «Украина.ру». На ней слышен раскатистый грохот, от которого все вокруг содрогнулось.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что прилет был зафиксирован в Индустриальном районе. Какой объект попал под удар, глава города не уточнил.

Ранее стало известно, что после взрывов в Харькове произошел частичный блэкаут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
