СМИ: Массовая драка с ножами и топорами между мигрантами произошла в Москве
В Москве произошла массовая драка с ножами и топорами между мигрантами, сообщает Telegram-канал Mash.
Это случилось в ЖК «Филатов Луг». По предварительным данным, пострадали два человека. Один из жителей комплекса рассказал, что когда вышел из подъезда, рядом пролетали колющие и режущие предметы: один из нападавших кинул топор.
Мужчина начал снимать происходящее на видео — его схватили за шею, угрожали ножом, а остальные кричали, чтобы бросил телефон и прекратил съёмку. Очевидец успел уехать на такси.
Ранее в Москве в ЖК «Прокшино» подрались мигранты с лопатами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru