СМИ: Массовая драка с ножами и топорами между мигрантами произошла в Москве

В Москве произошла массовая драка с ножами и топорами между мигрантами, сообщает Telegram-канал Mash.

Операция «Нелегал» в Подмосковье привела к выдворению 4,3 тысячи мигрантов

Это случилось в ЖК «Филатов Луг». По предварительным данным, пострадали два человека. Один из жителей комплекса рассказал, что когда вышел из подъезда, рядом пролетали колющие и режущие предметы: один из нападавших кинул топор.

Мужчина начал снимать происходящее на видео — его схватили за шею, угрожали ножом, а остальные кричали, чтобы бросил телефон и прекратил съёмку. Очевидец успел уехать на такси.

Ранее в Москве в ЖК «Прокшино» подрались мигранты с лопатами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МоскваИностранцыДракаМигранты

