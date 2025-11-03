СМИ: Массовая драка с ножами и топорами между мигрантами произошла в Москве

Это случилось в ЖК «Филатов Луг». По предварительным данным, пострадали два человека. Один из жителей комплекса рассказал, что когда вышел из подъезда, рядом пролетали колющие и режущие предметы: один из нападавших кинул топор.

Мужчина начал снимать происходящее на видео — его схватили за шею, угрожали ножом, а остальные кричали, чтобы бросил телефон и прекратил съёмку. Очевидец успел уехать на такси.

Ранее в Москве в ЖК «Прокшино» подрались мигранты с лопатами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

