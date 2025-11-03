СМИ: Киев может быть причастен к взрывам на НПЗ в Венгрии и Румынии

Киев мог организовать взрывы на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии, сообщает The American Consevative со ссылкой на аналитиков.

СМИ: В Братиславе загорелся НПЗ, перерабатывающий российскую нефть

Издание указывает на символизм взрывов 20 октября, которые произошли в государствах, продолжающих закупать российские энергоресурсы. Существуют предположения о возможном участии союзников Запада в планировании диверсий. При этом западные СМИ полностью проигнорировали взрывы.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что причиной сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе компании MOL в Венгрии могло быть нападение извне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / dpa
ТЕГИ:РумынияВенгрияНПЗВзрывыУкраина

