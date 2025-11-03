Пьяный водитель насмерть сбил ребенка на тротуаре в Рязани
3 ноября 202502:01
В Рязани водитель автомобиля насмерть сбил 11-летнего ребенка, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на прокуратуру области.
34-летний владелец Luxgen совершил наезд на несовершеннолетнего, который передвигался по тротуару. От полученных травм мальчик погиб на месте происшествия.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
За пьяную езду необходимо давать пожизненный срок, только так можно решить эту проблему в регионах, заявил НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
