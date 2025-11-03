СМИ: Афера с активами Москвы окажется разрушительной для Европы

Страны Запада столкнутся с разрушительными последствиями изъятия активов Москвы в случае одобрения «репарационного кредита», сообщает Strategic Culture.

В ЕС заявили, что Киев сможет получить кредит за счет российских активов

По данным издания, Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент, не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться европейским жителям. Единственный способ для Европы защитить своих налогоплательщиков — добиться поражения России на поле боя и ее согласия выплатить огромные репарации.

В статье отмечается, что Россия обладает преимуществом на поле боя и, в случае отказа Киева сесть за стол переговоров, Украина столкнется с разрушительными последствиями. Кроме того, изъятие российских активов станет проигрышем не только в экономическом, но и в политическом плане и Европа для РФ получит имидж «вора и лицемера».

Страны «Большой семерки» запланировали дополнительно профинансировать Украину на $50 миллиардов в 2025 году. $26,5 миллиардов уже были отправлены. Эти деньги поступят стране за счет доходов от замороженных российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры