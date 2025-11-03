Как заявили в российских силовых структурах, это происходит в то время, как отдельные подразделения ВСУ испытывают огромные проблемы с логистикой, а украинцы отдают последние деньги на «сборы для ВСУ».

Купленные для военных машины тут же появляются на интернет-площадках по продаже подержанных авто.

Ранее российский президент Владимир Путин предупредил, что ВСУ будут пытаться деблокировать свои группировки на купянском и красноармейском направлениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

