СМИ: Командиры ВСУ перепродают автомобили, купленные для нужд армии

Командиры Вооруженных сил Украины перепродают автомобили, купленные для нужд армии за счет пожертвований, и присваивают вырученные средства, сообщает ТАСС.

Алаудинов: Число погибших и пропавших бойцов ВСУ составляет около 2 млн

Как заявили в российских силовых структурах, это происходит в то время, как отдельные подразделения ВСУ испытывают огромные проблемы с логистикой, а украинцы отдают последние деньги на «сборы для ВСУ».

Купленные для военных машины тут же появляются на интернет-площадках по продаже подержанных авто.

Ранее российский президент Владимир Путин предупредил, что ВСУ будут пытаться деблокировать свои группировки на купянском и красноармейском направлениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

