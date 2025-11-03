В Германии закрывают крупнейший пункт размещения украинских беженцев
3 ноября 202502:31
Самый крупный центр размещения беженцев из Украины закроют до конца текущего года в Берлине, сообщает издание «Страна».
Ранее там проживало около пяти тысяч вынужденных переселенцев, сейчас осталось около 1,5 тысячи. Центр расположен на территории бывшего аэропорта «Тегель», который был специально переоборудован для украинских беженцев.
Теперь его планируется закрыть, а оставшихся переселенцев разместить децентрализованно.
Ранее Евросоюз заявил, что намерен отказаться от украинских беженцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
