«Верующие аполитичны». В Киеве исключили «крестовый поход» против Зеленского

Участники многотысячного «крестного хода» в Киеве аполитичны и не собираются «свергать» президента страны Владимира Зеленского, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

Накануне в Киеве прошел массовый «крестный ход», организованный Украинской православной церковью (УПЦ) по случаю 1033-летия Крещения Руси. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива высказал мнение, что «именно эти люди придут сносить к чертям собачьим преступную власть Зеленского уже этой осенью».



«Верующие Украинской православной церкви точно не пойдут на «крестовый поход» против власти, это я могу гарантировать. Эти силы серьезны - 350-400 тысяч человек - это больше, чем было на Майдане. Однако все они равнодушны к политике», - сказал он.

По этим кадрам можно оценить численность участников «крестного хода» в Киеве 27 июля.