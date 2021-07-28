«Верующие аполитичны». В Киеве исключили «крестовый поход» против Зеленского
На Украине нет реальной оппозиции, и ничто не помешает Владимиру Зеленскому продержаться до конца президентского срока, заявил НСН Константин Бондаренко.
Участники многотысячного «крестного хода» в Киеве аполитичны и не собираются «свергать» президента страны Владимира Зеленского, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
Накануне в Киеве прошел массовый «крестный ход», организованный Украинской православной церковью (УПЦ) по случаю 1033-летия Крещения Руси. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива высказал мнение, что «именно эти люди придут сносить к чертям собачьим преступную власть Зеленского уже этой осенью».
«Верующие Украинской православной церкви точно не пойдут на «крестовый поход» против власти, это я могу гарантировать. Эти силы серьезны - 350-400 тысяч человек - это больше, чем было на Майдане. Однако все они равнодушны к политике», - сказал он.
По этим кадрам можно оценить численность участников «крестного хода» в Киеве 27 июля.
По его словам, заявление Кивы – это клоунада и спекуляция, которая может «подставить» УПЦ.
«В Госдуме нет таких клоунов, как у нас в Верховной Раде. Депутат Кива – это один из таких клоунов, и я бы не стал всерьез рассматривать его заявление. Подобными заявлениями он только дискредитирует церковь и подставляет верующих. В тех условиях, в которых сейчас находятся верующие Украинской православной церкви, – в условиях гонений и необъявленной войны со стороны государства, – слова Кивы могут быть расценены как провокация и еще один аргумент для силовых структур в пользу того, что с УПЦ надо бороться и запрещать, как деструктивный элемент», – опасается политолог.
Бондаренко также заявил, что не видит на Украине реальных причин, которые могут помешать Владимиру Зеленскому доработать до конца президентского срока.
«Реальной оппозиции у Зеленского нет. Даже когда говорят, что вторая по величине фракция в парламенте - ОПЗЖ, здесь ситуация, когда у одной политической силы есть 240 человек, и она является партией власти, а у ближайших их конкурентов 42 человека. То есть это несоизмеримые моменты. У Зеленского почти 30% поддержки, а у того же Юрия Бойко (сопредседатель партии ОПЗЖ – прим. НСН) - 10%. Только из-за того, что нет реальной оппозиции, а есть только «спекулятивная оппозиция», которая играет, скорее, в «договорняки», ничто не мешает Зеленскому остаться до конца президентского срока и, возможно, выдвигаться на второй срок», - заключил собеседник НСН.
14 июля в Киеве произошли столкновения между полицией и бывшими силовиками, попытавшимися взять штурмом здание Верховной Рады. Полиция применила слезоточивый газ. Накануне подал в отставку глава МВД Украины Арсен Аваков.
«Зеленский опасался, что Аваков осенью может поддержать оппозицию, в первую очередь, Петра Порошенко, и вместе с ним вывести людей на улицу», - говорил НСН Бондаренко, комментируя отставку министра.
По его словам Аваков имеет большое влияние на бывших силовиков, контролируя и национальную полицию (около 200 тысяч человек), и национальную гвардию (60 тысяч человек), и ветеранские организации бывших добровольческих батальонов.
22 июля Шевченковский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыть дело о возможной госизмене президента страны Владимира Зеленского. Причиной обязательства к возбуждению дела стал срыв операции по задержанию членов частной военной компании «Вагнер».
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