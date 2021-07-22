«Давно пора!» На Украине считают «уголовку» на Зеленского вопросом времени

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко уверен, что рано или поздно дело будет возбуждено. 

Шевченковский районный суд в Киеве обязал Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыть дело о возможной государственной измене президента страны Владимира Зеленского. Причиной обязательства к возбуждению дела стал срыв операции по задержанию членов частной военной компании «Вагнер», передает агентство слова экс-депутата Верховной рады Андрея Тетерука, который и обратился в суд с таким требованием.

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Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что сейчас дело на президента Украины не заведут, но рано или поздно это случится.

«Давно пора. Была ли госизмена должны решать правоохранительные органы, но то, что натворили много плохих дел, это правда. Думаю, сейчас ГБР откажется заводить дело, но рано или поздно это дело будет», - отметил Бойко.

Ранее сообщалось, что власти России обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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