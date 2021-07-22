«Давно пора!» На Украине считают «уголовку» на Зеленского вопросом времени

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что сейчас дело на президента Украины не заведут, но рано или поздно это случится.

«Давно пора. Была ли госизмена должны решать правоохранительные органы, но то, что натворили много плохих дел, это правда. Думаю, сейчас ГБР откажется заводить дело, но рано или поздно это дело будет», - отметил Бойко.

Ранее сообщалось, что власти России обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины.

