«Режиссер Аваков». Беспорядки в Киеве назвали частью сценария экс-главы МВД
Украину ждут перемены, «нормальные» для Авакова и США, но не для обычных граждан, сказал НСН Александр Дудчак.
Беспорядки в Киеве с участием бывших силовиков являются частью сценария, за которым стоят подавший в отставку глава МВД Украины Арсен Аваков и его американские друзья, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Александр Дудчак.
13 июля Аваков подал в отставку, а 14 июля в Киеве произошли столкновения между полицией и бывшими силовиками, попытавшимися взять штурмом здание Верховной Рады. Сотни пенсионеров МВД вышли на акцию протеста с требованием перерасчета пенсий. Полиция применила слезоточивый газ.
«Он имел и имеет большое влияние на них (бывших силовиков – прим. НСН), и мы видим разыгрывание очередного эпизода украинского сценария. Я не думаю, что ветераны-силовики вышли просто так – лежали на диване и решили, давайте сегодня выйдем. К сожалению, сейчас все режиссируется, и режиссерами можно в большей степени назвать таких людей, как Аваков. Посмотрим, чем это закончится, но перерастет это в то, что написано у них в сценарии. Это легко управляемые процессы, и обходятся они очень недорого. Аваков далеко не уходит и после себя он оставляет, насколько я понимаю, доверенного человека на своем месте. Скорее всего, Монастырского (Денис Монастырский – выдвинутый президентом Украины кандидат на пост главы МВД – прим. НСН) утвердят. То, что он ушел после переговоров со своим другом, и.о. посла США на Украине, тоже не случайно. Это значит, что нас ждут очередные перемены под девизом «будем менять, ничего не меняя». Для Авакова и американцев это будут нормальные перемены, для нормальных людей – вряд ли. Угроза усугубляется тем, что Украина становится выкристаллизованной «нацистской территорией» под управлением извне», - сказал Дудчак.
При этом он отметил, что пенсии у украинцев сейчас действительно катастрофически низкие.
«Не только у пенсионеров МВД, а у любых пенсионеров, кроме приближенных к власти, действительно катастрофа. Ни у одного нормального человека, который честно отработал всю жизнь, пенсии никак не помещаются в счета за коммуналку, не говоря уже о лекарствах и медицине», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
МВД Украины 13 июля обнародовало заявление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Его отставку еще должна утвердить Верховная Рада.
Глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Аваков имеет большое влияние на бывших силовиков, контролируя и национальную полицию (около 200 тысяч человек), и национальную гвардию (60 тысяч человек), и ветеранские организации бывших добровольческих батальонов.
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