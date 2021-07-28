Депутат Рады: Зеленского свергнут осенью

По его словам, не исключено свержение президента Владимира Зеленского. Народный избранник обратил внимание на массовость крестного хода в центре Киева, организованного 27 июля Украинской православной церковью по случаю 1033-летия Крещения Руси.

«Именно эти люди придут сносить к чертям собачим преступную власть Зеленского уже этой осенью!» — написал Кива.

В конце июня в Киеве прошла акция с требованием объявить импичмент Владимиру Зеленскому. Участники акции усмотрели признаки госизмены.

