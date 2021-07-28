Депутат Рады: Зеленского свергнут осенью

Предстоящей осенью на Украине может начаться политический кризис, сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива.

В Киеве проходит акция с требованием объявить импичмент Зеленскому

По его словам, не исключено свержение президента Владимира Зеленского. Народный избранник обратил внимание на массовость крестного хода в центре Киева, организованного 27 июля Украинской православной церковью по случаю 1033-летия Крещения Руси.

«Именно эти люди придут сносить к чертям собачим преступную власть Зеленского уже этой осенью!» — написал Кива.

В конце июня в Киеве прошла акция с требованием объявить импичмент Владимиру Зеленскому. Участники акции усмотрели признаки госизмены.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина
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