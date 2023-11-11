В Киеве слышны взрывы на фоне воздушной тревоги
11 ноября 202310:42
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на левом берегу украинской столицы раздаются взрывы. Об этом он написал в соцсетях.
«Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы», — написал Кличко.
Позже сразу в трех украинских регионах:в Киевской, Черниговской и Сумской областях - объявили воздушную тревогу. А в 10.19 (мск) - еще в Харьковской и Днепропетровской областях.
Такие данные отражены на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru