В Киеве слышны взрывы на фоне воздушной тревоги

«Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы», — написал Кличко.

Позже сразу в трех украинских регионах:в Киевской, Черниговской и Сумской областях - объявили воздушную тревогу. А в 10.19 (мск) - еще в Харьковской и Днепропетровской областях.

Такие данные отражены на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, отмечает RT.





