СМИ сообщили о взрывах в Киеве
10 сентября 202302:01
В Киеве прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал ТСН.
По его данным, в столице объявлена воздушная тревога.
Также тревога о нападении с воздуха объявлена в девяти областях Украины, на подконтрольных Киеву частях Запорожской области.
Ранее в Сумах произошли взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru