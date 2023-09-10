СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал ТСН.

Взрывы и БПЛА: Москва и Киев обменялись «мощными» ударами перед решающим сентябрем

По его данным, в столице объявлена воздушная тревога.

Также тревога о нападении с воздуха объявлена в девяти областях Украины, на подконтрольных Киеву частях Запорожской области.

Ранее в Сумах произошли взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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