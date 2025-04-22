Большинство американцев считают, что Трампу не нужно идти на третий срок

Три четверти граждан США считают, что президенту Дональду Трампу не следует баллотироваться на третий срок, говорится в опросе Reuters и компании Ipsos.

Трамп готов идти на третий срок и бороться за пост с Обамой

59% участников исследования считают, что США теряют авторитет на мировой арене.

Сейчас лидер США Дональд Трамп будет пытаться выставить свой просчет с пошлинами в выгодном свете, однако позиция республиканцев может пошатнуться уже к следующим промежуточным выборам в Конгресс в 2026 году. Об этом в беседе с НСН рассказал старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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