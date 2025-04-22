Большинство американцев считают, что Трампу не нужно идти на третий срок
22 апреля 202505:36
Три четверти граждан США считают, что президенту Дональду Трампу не следует баллотироваться на третий срок, говорится в опросе Reuters и компании Ipsos.
59% участников исследования считают, что США теряют авторитет на мировой арене.
Сейчас лидер США Дональд Трамп будет пытаться выставить свой просчет с пошлинами в выгодном свете, однако позиция республиканцев может пошатнуться уже к следующим промежуточным выборам в Конгресс в 2026 году. Об этом в беседе с НСН рассказал старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru