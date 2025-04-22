Умер второй пострадавший при взрыве боеприпаса в Воронежской области

Количество погибших в результате взрыва боеприпаса в Воронежской области увеличилось до двух человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мужчина пострадал при взрыве мины в Белгородской области

Двое пострадавших ранее были госпитализированы. Они скончались в медицинском учреждении. Пострадавший ребенок направлен для дальнейшего лечения в Воронеж. Еще один пострадавший получил помощь медиков и от дальнейшей госпитализации отказался.

В СУ СК России по региону ранее заявили, что при взрыве боеприпаса, который принадлежал одному из мужчин, в хуторе Калач пострадали три человека, среди которых 10-летний ребенок. Заведено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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