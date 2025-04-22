СМИ: Самый дорогой номер в отеле на ПМЭФ стоит более 1 млн рублей

Одноместное размещение в самом дорогом номере в отеле для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет стоить 1,114 млн рублей за одну ночь, сообщает РИА Новости.

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Жилая площадь - 106 квадратных метров. В номере имеется джакузи, гидромассажный душ и полный пакет услуг для люксов. Двухместное размещение обойдется в 1,117 млн рублей.

Самый дешевый вариант для проживания стоит 8,9 тысячи рублей за ночь при одноместном размещении. Речь идет о студии тарифа «стандарт». Двухместное размещение обойдется в 9,8 тысячи рублей.

Ранее в «Росконгрессе» назвали главную тему ПМЭФ-2025, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПМЭФ

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