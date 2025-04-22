Охлобыстин считает, что возвращение Пугачевой в Россию ничего не изменит

В МИДе призвали не впадать в эйфорию и уныние от диалога с США

Сроки виз участников программы по переселению соотечественников в РФ увеличили до года

Трамп назвал ложью компрометирующие главу Пентагона сообщения СМИ

Ватикан назвал причину смерти папы Франциска

Обыгравшая Андрееву и Пегулу Александрова поднялась в топ-10 гонки WTA