Охлобыстин считает, что возвращение Пугачевой в Россию ничего не изменит

Возвращение российской певицы Аллы Пугачевой в Россию уже ничего не изменит, сообщает РИА Новости со ссылкой на актера Ивана Охлобыстина.

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«Я не хочу влезать в ее жизнь, приедет или не приедет — ничего сейчас уже не меняет», — заявил он. Охлобыстин указал, что не может критиковать певицу, поскольку она — женщина.

Ранее музкритик объяснил отказ Пугачевой от корпоративов в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Иван ОхлобыстинАлла Пугачева

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