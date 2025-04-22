Охлобыстин считает, что возвращение Пугачевой в Россию ничего не изменит
22 апреля 202504:30
Возвращение российской певицы Аллы Пугачевой в Россию уже ничего не изменит, сообщает РИА Новости со ссылкой на актера Ивана Охлобыстина.
«Я не хочу влезать в ее жизнь, приедет или не приедет — ничего сейчас уже не меняет», — заявил он. Охлобыстин указал, что не может критиковать певицу, поскольку она — женщина.
Ранее музкритик объяснил отказ Пугачевой от корпоративов в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru