СМИ: Над Львовом состоялся тестовый полет самолета-разведчика ACS-890

Украина получила первый из двух обещанных самолетов-разведчиков ACS-890 с системой радиолокации шведского производства, сообщает «Страна.ua».

По данным издания, борт совершил тестовый полет над Львовом. Таким образом, раскрыта тайна летавшего на западе Украины неопознанного летающего объекта. В Минобороны Швеции указали, что самолеты предоставят совершенно новые возможности воздушной радиолокационной разведки.

ACS-890 способен обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров. Самолет может быть интегрирован в оборонительную систему вместе с истребителями F-16 США.

Ранее истребитель F-16 ВСУ был сбит российской ракетой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео / соцсети
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