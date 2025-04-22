СМИ: Над Львовом состоялся тестовый полет самолета-разведчика ACS-890
Украина получила первый из двух обещанных самолетов-разведчиков ACS-890 с системой радиолокации шведского производства, сообщает «Страна.ua».
По данным издания, борт совершил тестовый полет над Львовом. Таким образом, раскрыта тайна летавшего на западе Украины неопознанного летающего объекта. В Минобороны Швеции указали, что самолеты предоставят совершенно новые возможности воздушной радиолокационной разведки.
ACS-890 способен обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров. Самолет может быть интегрирован в оборонительную систему вместе с истребителями F-16 США.
Ранее истребитель F-16 ВСУ был сбит российской ракетой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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