СМИ: Похороны Папы Римского пройдут с изменениями традиционного ритуала

По данным издания, Папа Франциск в 2024 году упростил порядок собственных похорон, чтобы адаптировать некоторые обряды. В статье говорится, что похоронный обряд, унаследованный Франциском от почётного папы Бенедикта XVI, представлял собой слишком много излишеств, которые он считал устаревшими.

Франциск хотел изменить их в пользу более лёгкого и сдержанного обряда. Таким образом, на предстоящих похоронах не будет катафалка, на котором можно было бы выставить тело, вместо этого оно будет находиться в гробу.

Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск завещал быть похороненным в простой гробнице в Риме. Франциск заранее позаботился о финансировании своих похорон, и средства на эти нужды уже были переданы в базилику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

