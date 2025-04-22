СМИ: Стармер близок к заключению торговой сделки с ЕС

Глава британского правительства Кир Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с европейским союзом, сообщает Times.

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По данным издания, она позволит оружейным компаниям Великобритании продавать европейским союзникам оружие на миллиарды фунтов стерлингов. Другие подробности не сообщаются.

Ранее стало известно, что Стармер близок к продовольственной сделке с ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзВеликобритания

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