СМИ: Стармер близок к заключению торговой сделки с ЕС
22 апреля 202505:18
Глава британского правительства Кир Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с европейским союзом, сообщает Times.
По данным издания, она позволит оружейным компаниям Великобритании продавать европейским союзникам оружие на миллиарды фунтов стерлингов. Другие подробности не сообщаются.
Ранее стало известно, что Стармер близок к продовольственной сделке с ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru