Счетная палата раскритиковала «Почту России» за задержку пенсий

Счетная палата (СП) России в своем отчете предложила кабмину поручить Минтруду и Соцфонду представить предложения по изменению законодательства и установить денежную компенсацию пенсионерам за несвоевременную выплату пособий «Почтой России», сообщают «Известия».

Стало известно, что пенсионеры смогут получить дополнительные выплаты

Как выяснилось во время проверки, в 2020 году – начале 2025 года «Почта» неоднократно нарушала установленные Соцфондом сроки доставки пенсий. В 2024 году доставка задерживалась 52 раза на несколько дней. По закону «Почта России» должна доставить выплату не позднее следующего дня после того, как получила деньги от местного Соцфонда.

Аудиторы считают, что задерживая выплаты, компания может извлекать доход от размещения целевых средств. В СП отметили, что механизм компенсации будет способствовать повышению ответственности «Почты России».

Ранее стало известно, что в связи с майскими праздниками сроки выплаты пенсии переносятся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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