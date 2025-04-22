В Госдуме разработают критерии отключения отопления в жилых домах

В России могут появиться критерии отключения отопления, учитывающие прогнозы синоптиков, сообщает РИА Новости.

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Ее предложил разработать вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, сегодня отключение отопления или снижение температуры радиаторов отопления зависит не от реальных погодных условий, а от календарных сроков либо каких-то формальных показателей. Депутат считает, что такой подход не соответствует современным реалиям.

Также предполагается учитывать особенности тепловых сетей в разных регионах.

С 1 марта 2025 года российским регионам запрещено переходить на форму оплаты, когда платежи разбиты на весь год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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