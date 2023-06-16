В Киеве произошли взрывы

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Подольском районе города. В своем телеграм-канале он заявил, что в направлении Киева летят еще ракеты. Командование Воздушных сил Украины призвало жителей Киева и области отправиться в укрытия. В городе работают ПВО.

Глава МИД ЮАР заявила о готовности лидеров Африки к визиту на Украину

Воздушная тревога объявлена в более чем десяти областях Украины.

В Киеве сегодня находится делегация представителей африканских государств. Президент ЮАР Сирил Рамафоса примет участие в африканской мирной миссии в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее стало известно, что делегация из стран Африки отправится на переговоры на Украину и в Россию для обсуждения инициативы по мирному урегулированию.


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ФОТО: РИА Новости
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