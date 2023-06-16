Президент ЮАР прибыл в Киев для обсуждения мирной инициативы

Отмечается, что лидер ЮАР приехал на железнодорожную станцию ​​Немешаево в пригороде украинской столицы. Рамафосу приняли украинский спецпосланник в Африке и на Ближнем Востоке Максим Субхо и послом ЮАР в Киеве Андре Грюневальд.

Ранее стало известно, что делегация из стран Африки отправится на переговоры на Украину и в Россию для обсуждения инициативы по мирному урегулированию, напоминает «Свободная пресса». Рамафоса после визита в Киев направится в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

