Президент ЮАР прибыл в Киев для обсуждения мирной инициативы

Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев, политик примет участие в африканской мирной миссии в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице Рамафосы в Twitter.

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Отмечается, что лидер ЮАР приехал на железнодорожную станцию ​​Немешаево в пригороде украинской столицы. Рамафосу приняли украинский спецпосланник в Африке и на Ближнем Востоке Максим Субхо и послом ЮАР в Киеве Андре Грюневальд.

Ранее стало известно, что делегация из стран Африки отправится на переговоры на Украину и в Россию для обсуждения инициативы по мирному урегулированию, напоминает «Свободная пресса». Рамафоса после визита в Киев направится в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

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ФОТО: РИА Новости
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