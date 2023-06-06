Глава МИД ЮАР заявила о готовности лидеров Африки к визиту на Украину

Ключевые пункты программы визита лидеров африканских стран на Украину в основном готовы, а в Россию еще дорабатываются. Такое заявление сделала глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор, слова которой приводит РИА Новости.

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Она отметила, что основные пункты программы визита лидеров африканских стран в Россию уже находятся на завершающей стадии доработки. Других подробностей не приводится.

Ранее египетский посол в России Нахиз Нагари заявил, что африканские страны заинтересованы в поиске решения конфликта на Украине. По его словам, конфликт оказывает сильное влияние на торговлю, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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