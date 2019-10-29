В Киеве проходит митинг против отвода украинских сил на Донбассе

29 октября 201922:58

Митинг с требованием отменить отвод украинских военных в Донбассе проходит в Киеве рядом со зданием Офиса президента Украины. Об этом сообщает Интерфакс.

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По сообщению агентства, в акции участвует около 400 человек, сотрудники полиции не вмешиваются. Протестующие призывают Владимира Зеленского остановить отвод войск. Участники установили три палатки у здания, выкрикивают лозунги и жгут файеры.

Ранее процесс разведения военных сил в Донбассе уже дважды был сорван. Первый срыв произошёл 9 октября, второй на следующий день.

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ФОТО: Facebook // Оксана Блищик
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