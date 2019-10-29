В Киеве проходит митинг против отвода украинских сил на Донбассе

По сообщению агентства, в акции участвует около 400 человек, сотрудники полиции не вмешиваются. Протестующие призывают Владимира Зеленского остановить отвод войск. Участники установили три палатки у здания, выкрикивают лозунги и жгут файеры.

Ранее процесс разведения военных сил в Донбассе уже дважды был сорван. Первый срыв произошёл 9 октября, второй на следующий день.