Царев: Украина уже признавала документы граждан ДНР и ЛНР

«Это не первое решение, когда признаются свидетельства о рождении и смерти на территории Украины, просто это было сопряжено с рядом проблем. Поэтому в каких-то случаях признавались свидетельства, а в каких-то нет. Все же очень хорошо, что теперь этот вопрос будет упорядочен. Новая власть пытается так именно упорядочить отношения с гражданами Украины, которые проживают на территории Донбасса. Но это не приведет к каким-то серьезным политическим изменениям в целом», - сказал Царёв.

В украинском Минюсте также отметили, что решение о признании документов «абсолютно не означает признания оккупационной власти» и было принято в связи с необходимостью соблюдения положений Конституции Украины.

Бывший спикер парламента Новороссии заявил, что Киев готовится к строительству контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с ДНР и ЛНР.

«Следующими шагами руководства Украины может стать оборудование КПП, как это уже делается на границе с Крымом. КПП смогут пропускать людей без таких очередей, которые мы наблюдали все это время, обеспечат облегчение проезда. К сожалению, очереди со стороны Донецка и Луганска больше, чем с территории Украины. Здесь имеет смысл и руководителям республики предпринять некие шаги для облегчения проезда. Отмечу, что это люди просто ездят туда-сюда, а не переезжают на Украину. Также добавляют трафик пенсионеры, которым необходимо отмечаться для получения пенсий», - пояснил собеседник НСН.

Ранее эксперты в эфире НСН рассказали, кто не хочет мира на Украине и представили свои сценарии развития ситуации в Донбассе. Например, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий заявил, что прекращение гражданской войны на Украине зависит от того, кто победит на предстоящих выборах президента США.







