«Тысячи покойников за неделю»: Названы знаки, предвещающие войну России с Украиной

«В случае с Грузией ситуация была очевидная. Тбилиси долго готовил наступательную операцию и попытался провести, после чего грузинской стороне надавали по шапке. Если в Донбассе начнется нечто подобное, то это будет напоминать очень сильно увеличенную, более жесткую копию «пятидневной войны». Тогда Россия вмешается под своим лицом, и будет полноценная военная кампания, которая наверняка закончится поражением украинских сил и заключением соглашения о прекращении огня уже на новых условиях. Но на данный момент, на своем уровне информированности я предпосылок для этого не вижу», - сказал Норин.

Про его словам, гипотетический конфликт вряд ли продлится больше недели, при этом погибнут несколько тысяч человек.

«С одной стороны, украинская армия – это не потешное воинство Саакашвили, но и российская армия в 2021 году уже не та, что в 2008. Это будет очень короткая, но очень кровопролитная война. Несколько тысяч покойников за несколько дней, максимум неделю, наберут. И это будет большое бедствие для всех участников конфликта. Но надо понимать, что на украинской стороне сейчас не очень вменяемые люди, и может произойти все, что угодно», - подчеркнул военный историк.

При этом Норин отметил, что на данный момент разговоры о реальном конфликте России и Украины напоминают «белый шум»

«Я не помню ни месяца, чтобы никто не говорил о том, что на Украине грядет обострение. Возможно, на этот раз оно действительно будет, но с очень высокой долей вероятности все это опять окажется «белым шумом», который нагнетают исключительно в политических целях. Надо понимать, что в действительности резкое обострение ни в какой момент не исключено, но я не уверен, что это будет сопровождаться громкими заявлениями. О том, что грядет какое-то большое вооруженное столкновение, мы должны узнать не по заявлениям СМИ», - пояснил эксперт.

Норин также указал на события, которые могут стать предвестниками войны.

«Такие вещи не происходят с бухты-барахты. Эшелоны должны двигаться, что у нас, что на украинской стороне. Если мы услышим, что, например, на вокзале Ростова разгружается большое количество воинских эшелонов, как только в Краматорске начнут накапливаться толпы народу и техники, вот тогда мы скажем, что это оно. А если по этой толпе еще отработают откуда-нибудь из Донецка «Ураганами», которые шахтеры найдут в шахтах, то тогда точно: да, это война. А пока такого не происходит, все это разговоры в пользу бедных. Сейчас на линии фронта у обеих сторон нет столько людей, чтобы встать и пойти воевать. Поэтому здесь надо смотреть не на слухи, а на действия сторон», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

В заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки отмечается, что атмосфера безнаказанности подтолкнула в 2008 году президента Грузии Михаила Саакашвили напасть на Южную Осетию.