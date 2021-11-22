«Тысячи покойников за неделю»: Названы знаки, предвещающие войну России с Украиной
Скопление эшелонов в Краматорске и удар по ним оружием, «найденным» в донецких шахтах, констатируют начало войны, сказал НСН Евгений Норин.
Полномасштабная война России с Украиной будет короткой и кровопролитной, напоминая увеличенную копию «пятидневной войны» с Грузией, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин.
Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что ситуация на Украине сейчас напоминает сложившуюся в Грузии перед событиями 2008 года. В СВР подчеркнули, что «провокационная политика» США и ЕС укрепляет у украинских властей чувство безнаказанности и вседозволенности.
«В случае с Грузией ситуация была очевидная. Тбилиси долго готовил наступательную операцию и попытался провести, после чего грузинской стороне надавали по шапке. Если в Донбассе начнется нечто подобное, то это будет напоминать очень сильно увеличенную, более жесткую копию «пятидневной войны». Тогда Россия вмешается под своим лицом, и будет полноценная военная кампания, которая наверняка закончится поражением украинских сил и заключением соглашения о прекращении огня уже на новых условиях. Но на данный момент, на своем уровне информированности я предпосылок для этого не вижу», - сказал Норин.
Про его словам, гипотетический конфликт вряд ли продлится больше недели, при этом погибнут несколько тысяч человек.
«С одной стороны, украинская армия – это не потешное воинство Саакашвили, но и российская армия в 2021 году уже не та, что в 2008. Это будет очень короткая, но очень кровопролитная война. Несколько тысяч покойников за несколько дней, максимум неделю, наберут. И это будет большое бедствие для всех участников конфликта. Но надо понимать, что на украинской стороне сейчас не очень вменяемые люди, и может произойти все, что угодно», - подчеркнул военный историк.
При этом Норин отметил, что на данный момент разговоры о реальном конфликте России и Украины напоминают «белый шум»
«Я не помню ни месяца, чтобы никто не говорил о том, что на Украине грядет обострение. Возможно, на этот раз оно действительно будет, но с очень высокой долей вероятности все это опять окажется «белым шумом», который нагнетают исключительно в политических целях. Надо понимать, что в действительности резкое обострение ни в какой момент не исключено, но я не уверен, что это будет сопровождаться громкими заявлениями. О том, что грядет какое-то большое вооруженное столкновение, мы должны узнать не по заявлениям СМИ», - пояснил эксперт.
Норин также указал на события, которые могут стать предвестниками войны.
«Такие вещи не происходят с бухты-барахты. Эшелоны должны двигаться, что у нас, что на украинской стороне. Если мы услышим, что, например, на вокзале Ростова разгружается большое количество воинских эшелонов, как только в Краматорске начнут накапливаться толпы народу и техники, вот тогда мы скажем, что это оно. А если по этой толпе еще отработают откуда-нибудь из Донецка «Ураганами», которые шахтеры найдут в шахтах, то тогда точно: да, это война. А пока такого не происходит, все это разговоры в пользу бедных. Сейчас на линии фронта у обеих сторон нет столько людей, чтобы встать и пойти воевать. Поэтому здесь надо смотреть не на слухи, а на действия сторон», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки отмечается, что атмосфера безнаказанности подтолкнула в 2008 году президента Грузии Михаила Саакашвили напасть на Южную Осетию.
«Тогда Михаил Саакашвили сорвался с цепи и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось», - напомнили в ведомстве.
Ранее украинские военные впервые применили в Донбассе противотанковые ракетные комплексы Javelin. Как заявил «Радиоточке НСН» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, этим Украина показывает, что готова к наступлению на Донбасс.
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