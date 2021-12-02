Украинский парламент продлил действие закона об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба украинского парламента.
В сообщении говорится, что за продление проголосовали 317 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
«Согласно этому закону... в отдельных районах Донецкой и Луганской областей... вводится особый порядок местного самоуправления», - говорится в тексте документа.
Документ вступит в силу после опубликования в официальной прессе, но сначала его должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.
Верховная Рада приняла закон об особом статусе Донбасса ещё в 2014 году, однако документ так и не был введен в действие.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз заявил, что Киев не планирует проводить наступательные действия в Донбассе, сообщает RT.
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