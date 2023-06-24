В Киеве мятеж Пригожина собираются использовать в ситуации с контрнаступлением ВСУ

По словам Сак, в Киеве следят за «настоящим военным переворотом».

«Мы максимально используем каждый момент и каждую возможность. Этот - не исключение», – утверждает украинский советник.

Украина собирается воспользоваться ситуацией с ЧВК «Вагнер», чтобы провести контрнаступление ВСУ.

«Без сомнения, мы воспользуемся этим, как вы увидите в ближайшем будущем... Мы предсказывали, что рано или поздно это произойдет и приведет к еще большей эскалации», - считает Череватый.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы о событиях в России, связанных с действиями ЧВК «Вагнер». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с «РБК-Украина» заявил, что любые проблемы в России отвечают интересам Киева.





