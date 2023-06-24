В Киеве мятеж Пригожина собираются использовать в ситуации с контрнаступлением ВСУ
Представители Вооруженных сил Украины заявили, что собираются воспользоваться мятежом основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина для собственного контрнаступления. Об этом сообщили газете Independent хсоветник министра обороны Украины Юрий Сак и пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.
По словам Сак, в Киеве следят за «настоящим военным переворотом».
«Мы максимально используем каждый момент и каждую возможность. Этот - не исключение», – утверждает украинский советник.
Украина собирается воспользоваться ситуацией с ЧВК «Вагнер», чтобы провести контрнаступление ВСУ.
«Без сомнения, мы воспользуемся этим, как вы увидите в ближайшем будущем... Мы предсказывали, что рано или поздно это произойдет и приведет к еще большей эскалации», - считает Череватый.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы о событиях в России, связанных с действиями ЧВК «Вагнер». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с «РБК-Украина» заявил, что любые проблемы в России отвечают интересам Киева.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru