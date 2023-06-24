Захарова прокомментировала заявление Кулебы о событиях в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы о событиях в России, связанных с действиями ЧВК «Вагнер».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с «РБК-Украина» заявил, что любые проблемы в России отвечают интересам Киева. О готовности Киева вместе с западными партнёрами создавать «серьезные проблемы» Москве, украинский министр заявил в интервью «РБК-Украина».
«Каждый должен запомнить эту фразу. Лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь», - сделала вывод Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее утром официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в стране наступил момент, когда «свое личное надо оставить на потом». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru