Зеленский поддержал действия Пригожина
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Украинский лидер в своем Telegram-канале написал, что в России якобы наблюдается «хаос» и что «слабость России очевидна».
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов оправдал действия главы «Вагнеров», заявив, что тот якобы «говорит в большей степени правду».
Ранее Пригожин обвинил российское Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru