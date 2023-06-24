Зеленский поддержал действия Пригожина

Украинский лидер в своем Telegram-канале написал, что в России якобы наблюдается «хаос» и что «слабость России очевидна».

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов оправдал действия главы «Вагнеров», заявив, что тот якобы «говорит в большей степени правду».

Ранее Пригожин обвинил российское Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

