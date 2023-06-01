В Киеве исключили атаки на пункты дислокации российских «Искандеров»
Украинская армия не может наносить удары по местам дислокации российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Такое заявление сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Мы обещали партнерам не атаковать вооружением, которое нам предоставляют», - цитируют спикера Воздушных сил ВСУ украинские СМИ.
По данным журналистов, Россия применяет комплексы «Искандер» для поражения объектов и остановки наступательных действий украинских подразделений.
Во Франции призвали Украину не использовать западное оружие для ударов по территории России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru