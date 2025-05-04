В Киеве и области произошли взрывы

В Киеве и области произошли взрывы, сообщает в Telegram издание «Общественное».

СМИ: Киев атакуют «Герани»

Это случилось на фоне объявленной ранее воздушной тревоги.

По данным «Страна.ua», столицу Украины атаковали бесплотные летательные аппараты, обломки которых упали в Шевченковском, Оболонском и Святошинском районах.

Ранее в Новороссийске беспилотники ВСУ повредили восемь квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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