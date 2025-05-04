В Киеве и области произошли взрывы
4 мая 202501:01
В Киеве и области произошли взрывы, сообщает в Telegram издание «Общественное».
Это случилось на фоне объявленной ранее воздушной тревоги.
По данным «Страна.ua», столицу Украины атаковали бесплотные летательные аппараты, обломки которых упали в Шевченковском, Оболонском и Святошинском районах.
Ранее в Новороссийске беспилотники ВСУ повредили восемь квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru