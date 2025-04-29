СМИ: Киев атакуют «Герани»

В ночь на 29 апреля в Киеве прогремели взрывы, сообщают издания «Общественное» и «Зеркало недели».

За 2,5 часа сбит 51 дрон над четырьмя регионами РФ и Черным морем

По данным городской военной администрации, в столице работают средства противовоздушной обороны. Там призвали жителей оставаться в укрытиях.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, на территории Киевской области объявлена воздушная тревога. Сирены звучат и в Черниговской, Сумской и Одесской областях.

Военкоры пишут, что украинская столица подверглась массированной атаке дронов «Герань-2». Беспилотники наносят удары по объектам ВСУ.

До этого ВСУ пытались атаковать Рязанскую и Курскую области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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