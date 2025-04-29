СМИ: Киев атакуют «Герани»
В ночь на 29 апреля в Киеве прогремели взрывы, сообщают издания «Общественное» и «Зеркало недели».
По данным городской военной администрации, в столице работают средства противовоздушной обороны. Там призвали жителей оставаться в укрытиях.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, на территории Киевской области объявлена воздушная тревога. Сирены звучат и в Черниговской, Сумской и Одесской областях.
Военкоры пишут, что украинская столица подверглась массированной атаке дронов «Герань-2». Беспилотники наносят удары по объектам ВСУ.
До этого ВСУ пытались атаковать Рязанскую и Курскую области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru