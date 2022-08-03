В Херсонской области расстрелян автобус с эвакуированными жителями
Украинские боевики расстреляли в Херсонской области автобус с эвакуированными мирными жителями, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерала-полковника Михаила Мизинцева.
По его словам, расстрел произошел на участке дороги вблизи населенного пункта Долговое. Отмечается, что фото- и видеофиксацию якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению проводили специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, подразделение украинской территориальной обороны расстреляло отступающих военнослужащих ВСУ.
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