Минобороны РФ: националисты расстреляли 32 решивших сдаться бойцов ВСУ

По его словам, в районе Новомихайловки в Донецкой народной республике были расстреляны более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ, которые решили сдаться, по рации попросив российское командование предоставить коридор для выхода.

«Когда украинские военные с белыми флагами начали продвижение в направлении российских позиций прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по ним перекрёстный огонь в спину», - уточнил он.

Генерал-лейтенант добавил, что в результате инцидента были смертельно ранены и погибли 32 украинских военнослужащих.

Ранее Конашенков заявил, что ракетными войсками и артиллерией на Украине были уничтожены 13 пунктов управления ВСУ, сообщает RT.

