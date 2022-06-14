Минобороны РФ: националисты расстреляли 32 решивших сдаться бойцов ВСУ

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на территории Украины действуют заградительные отряды, которые не позволяют военнослужащим Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдаваться в плен, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в районе Новомихайловки в Донецкой народной республике были расстреляны более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ, которые решили сдаться, по рации попросив российское командование предоставить коридор для выхода.

«Когда украинские военные с белыми флагами начали продвижение в направлении российских позиций прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по ним перекрёстный огонь в спину», - уточнил он.

Генерал-лейтенант добавил, что в результате инцидента были смертельно ранены и погибли 32 украинских военнослужащих.

Ранее Конашенков заявил, что ракетными войсками и артиллерией на Украине были уничтожены 13 пунктов управления ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУИгорь Конашенков
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