Минобороны РФ: украинская тероборона расстреляла отступающих солдат 58-й бригады ВСУ
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, подразделение украинской территориальной обороны расстреляло отступающих военнослужащих ВСУ, сообщает ТАСС.
По его словам, инцидент произошёл 25 июля, когда остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ отступали из населённого пункта Покровское Донецкой народной Республики.
«Они попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населённого пункта Бахмутское», — уточнил он.
Ранее Конашенков заявил, что в районе Артёмовска в ДНР в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, сообщает RT.
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