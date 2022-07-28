Минобороны РФ: украинская тероборона расстреляла отступающих солдат 58-й бригады ВСУ

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, подразделение украинской территориальной обороны расстреляло отступающих военнослужащих ВСУ, сообщает ТАСС.

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По его словам, инцидент произошёл 25 июля, когда остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ отступали из населённого пункта Покровское Донецкой народной Республики.

«Они попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населённого пункта Бахмутское», — уточнил он.

Ранее Конашенков заявил, что в районе Артёмовска в ДНР в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияВСУМинобороны РФИгорь Конашенков
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