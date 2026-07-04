В Белгороде при ракетной атаке ВСУ пострадала женщина

По его словам, врачи оказали пострадавшей необходимую помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась.

В ночь на 4 июля Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированным атакам ВСУ. Политик добавил, что в городе в результате ЧП были повреждены примерно 30 авто и 25 жилых помещений, а также объекты инфраструктуры.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью субботы российские силы ПВО поразили над территорией страны почти 390 дронов ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».