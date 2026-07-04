В Белгороде при ракетной атаке ВСУ пострадала женщина
В результате ночной ракетной атаки ВСУ по Белгороду пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Валентин Демидов.
По его словам, врачи оказали пострадавшей необходимую помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась.
В ночь на 4 июля Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированным атакам ВСУ. Политик добавил, что в городе в результате ЧП были повреждены примерно 30 авто и 25 жилых помещений, а также объекты инфраструктуры.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью субботы российские силы ПВО поразили над территорией страны почти 390 дронов ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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