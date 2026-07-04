Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья побил рекорд по подписчикам в соцсетях
Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал самым популярным в мире действующим голкипером по числу подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России - прим. НСН).
После матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу сборной Кабо-Верде с Аргентиной (2:3) количество подписчиков Возиньи превысило 20,4 миллионов.
Предыдущим рекордсменом был бельгиец Тибо Куртуа (18 млн подписчиков). У вратаря сборной Испании Икера Касильяса тоже 20,4 млн подписчиков, но он закончил карьеру.
Сборная Кабо-Верде стала одной из главных сенсаций ЧМ-2026, лишь в дополнительное время уступив действующему чемпиону мира, Аргентине, а на групповом этапе сыграв вничью с Испанией. Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что одним из главных фаворитов ЧМ считает Аргентину, а также объяснил успех африканских сборных.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «90% попаданий!»: Россия начала применять на СВО новый дрон «Изделие-98»
- Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья побил рекорд по подписчикам в соцсетях
- В Крыму при атаке ВСУ погиб человек
- В Новосибирской области перестала работать значительная часть АЗС
- В Белгороде при ракетной атаке ВСУ пострадала женщина
- Группа Ay Yola рассказала, почему не смогла выступить в Европе
- МО: ВС РФ поразили логистический центр ВСУ в Запорожье
- Умерла актриса Екатерина Жемчужная
- Генерал-полковник Рудской рассказал о потерях ВСУ в Константиновке
- Референдум о лишении Фицо пожизненных выплат начался в Словакии