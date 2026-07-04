Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья побил рекорд по подписчикам в соцсетях

После матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу сборной Кабо-Верде с Аргентиной (2:3) количество подписчиков Возиньи превысило 20,4 миллионов.

Предыдущим рекордсменом был бельгиец Тибо Куртуа (18 млн подписчиков). У вратаря сборной Испании Икера Касильяса тоже 20,4 млн подписчиков, но он закончил карьеру.

Сборная Кабо-Верде стала одной из главных сенсаций ЧМ-2026, лишь в дополнительное время уступив действующему чемпиону мира, Аргентине, а на групповом этапе сыграв вничью с Испанией. Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что одним из главных фаворитов ЧМ считает Аргентину, а также объяснил успех африканских сборных.

