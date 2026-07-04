В Крыму при атаке ВСУ погиб человек

В Крыму в результате ночной атаки ВСУ погиб один человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в «Максе».

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Он добавил, что во время атаки пострадали еще два человека, в том числе 10-летний ребенок.

Политик выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал поддержку раненым.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что во время ночной ракетной атаки ВСУ по городу пострадала женщина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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