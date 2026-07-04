В Новосибирской области перестала работать значительная часть АЗС

Издание «Новосибирские новости» писало, что дополнительные временные интервалы установили на заправках региона для транспорта систем жизнеобеспечения. Известно, что спецтехнику обслуживают вне очереди утром и в обеденные часы. 3 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил, что приоритет при заправке на АЗС будут предоставлять транспорту, от которого зависит работа жизненно важных служб и объектов.

До этого 2 июля правительство России временно уменьшило норматив обязательных биржевых продаж бензина пятого класса с 15% до 10%. Отмечается, что эта мера направлена на стабилизацию внутреннего рынка и рассчитана на третий квартал.

Ранее глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый в интервью НСН заметил, что сервисы для отслеживания очередей на АЗС помогут отслеживать ситуацию с топливом в стране, более сбалансировано перераспределять горючее по регионам, а также отсеивать перекупщиков.