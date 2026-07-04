В Новосибирской области перестала работать значительная часть АЗС
В Новосибирской области перестала работать значительная часть АЗС, сообщил замгубернатора региона Олег Клемешов. Об этом говорится на сайте правительства Новосибирской области.
При этом политик уточнил, что на работающих заправках наблюдаются очереди.
Клемешов рассказал, что приоритет на заправках отдают общественным, специальным, коммунальным службам, а также автомобилям скорой помощи и общественного транспорта. В связи с этим он подчеркнул, что общественный транспорт и все коммунальные службы работают в штатном режиме.
Издание «Новосибирские новости» писало, что дополнительные временные интервалы установили на заправках региона для транспорта систем жизнеобеспечения. Известно, что спецтехнику обслуживают вне очереди утром и в обеденные часы. 3 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил, что приоритет при заправке на АЗС будут предоставлять транспорту, от которого зависит работа жизненно важных служб и объектов.
До этого 2 июля правительство России временно уменьшило норматив обязательных биржевых продаж бензина пятого класса с 15% до 10%. Отмечается, что эта мера направлена на стабилизацию внутреннего рынка и рассчитана на третий квартал.
Ранее глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый в интервью НСН заметил, что сервисы для отслеживания очередей на АЗС помогут отслеживать ситуацию с топливом в стране, более сбалансировано перераспределять горючее по регионам, а также отсеивать перекупщиков.
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