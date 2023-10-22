По его словам, медицинский персонал закрытых больниц отправили работать в медкомиссии военкоматов. Сальдо отметил, что Киев поставил отправку людей на смерть «на промышленную основу».

В Херсоне в воскресенье произошла серия взрывов. На подконтрольной Киеву территории региона объявляли воздушную тревогу.

Сальдо ранее заявил о неудачной попытке украинской армии закрепиться на левом берегу Днепра. По его словам, бойцы российской группировки «Днепр» нанесли противнику тяжелое поражение, передает «Радиоточка НСН».

