Сальдо: украинские власти закрыли две из трех больниц Херсона

Украинская администрация приняла решение закрыть две из трех больниц Херсона, написал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В Херсонской области задержали украинского наводчика

По его словам, медицинский персонал закрытых больниц отправили работать в медкомиссии военкоматов. Сальдо отметил, что Киев поставил отправку людей на смерть «на промышленную основу».

В Херсоне в воскресенье произошла серия взрывов. На подконтрольной Киеву территории региона объявляли воздушную тревогу.

Сальдо ранее заявил о неудачной попытке украинской армии закрепиться на левом берегу Днепра. По его словам, бойцы российской группировки «Днепр» нанесли противнику тяжелое поражение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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