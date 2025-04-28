Макрон анонсировал усиление давления на Россию для достижения прекращения огня
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ближайшие восемь-десять дней будет усилено давление на Россию с целью достижения прекращения огня в Украине.
В интервью изданию Paris Match он выразил осторожный оптимизм относительно возможности остановки боевых действий, отметив, что для успеха переговоров важна единость стран Запада.
Макрон подчеркнул, что в ближайшие две недели станут решающими для усилий по прекращению огня, а также для возможного введения новых санкций в отношении России.
Он добавил, что убедил США в необходимости эскалации угроз для оказания давления на Москву с целью добиться согласия на мирные условия, передает «Радиоточка НСН».
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