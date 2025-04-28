Макрон анонсировал усиление давления на Россию для достижения прекращения огня

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ближайшие восемь-десять дней будет усилено давление на Россию с целью достижения прекращения огня в Украине.

В интервью изданию Paris Match он выразил осторожный оптимизм относительно возможности остановки боевых действий, отметив, что для успеха переговоров важна единость стран Запада.