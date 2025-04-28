Макрон анонсировал усиление давления на Россию для достижения прекращения огня

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ближайшие восемь-десять дней будет усилено давление на Россию с целью достижения прекращения огня в Украине.

В интервью изданию Paris Match он выразил осторожный оптимизм относительно возможности остановки боевых действий, отметив, что для успеха переговоров важна единость стран Запада.

Перепады давления: Захарова объяснила заявления Макрона

Макрон подчеркнул, что в ближайшие две недели станут решающими для усилий по прекращению огня, а также для возможного введения новых санкций в отношении России.

Он добавил, что убедил США в необходимости эскалации угроз для оказания давления на Москву с целью добиться согласия на мирные условия, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияФранцияЭммануэль Макрон

Горячие новости

Все новости

партнеры