В Херсоне сохранилась возможность для поставки продовольствия

По его словам, на сегодняшний день вся критически важная инфраструктура города находится в рабочем состоянии: подается тепло в жилые помещения, вода, работают очистные сооружения, вывозится мусор.

Ранее председатель Президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Россия сделала грамотный тактический шаг и отвела войска на левый берег Днепра, теперь на правом берегу войска будут «перемалывать» ВСУ.

