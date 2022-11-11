В Херсоне сохранилась возможность для поставки продовольствия

Возможность логистики между правым и левым берегом Днепра, в том числе для поставок продовольствия в Херсон, сохраняется. Об этом сообщил мэр Александр Кобец в эфире канала «Россия 24».

«Устроить ад»: В Херсоне сообщают об уничтожении Антоновского моста

По его словам, на сегодняшний день вся критически важная инфраструктура города находится в рабочем состоянии: подается тепло в жилые помещения, вода, работают очистные сооружения, вывозится мусор.

Ранее председатель Президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Россия сделала грамотный тактический шаг и отвела войска на левый берег Днепра, теперь на правом берегу войска будут «перемалывать» ВСУ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХерсонПоставки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры