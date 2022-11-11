В Херсоне сохранилась возможность для поставки продовольствия
Возможность логистики между правым и левым берегом Днепра, в том числе для поставок продовольствия в Херсон, сохраняется. Об этом сообщил мэр Александр Кобец в эфире канала «Россия 24».
По его словам, на сегодняшний день вся критически важная инфраструктура города находится в рабочем состоянии: подается тепло в жилые помещения, вода, работают очистные сооружения, вывозится мусор.
Ранее председатель Президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Россия сделала грамотный тактический шаг и отвела войска на левый берег Днепра, теперь на правом берегу войска будут «перемалывать» ВСУ.
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